Serie A 2019-2020, si parte il 24-25 agosto: nessun dietrofront della Lega

MILANO - Ora c'è la conferma: la Lega di A annuncia che il prossimo campionato partirà nel fine settimana del 24-25 agosto, "secondo quanto deciso a suo tempo per venire incontro all'interesse dei tifosi, che il 17-18 agosto sono ancora in vacanza", come spiegano dalla Lega, oggi riunitasi in via Rosellini. Per consentire alla Figc di consegnare l'Olimpico alla Uefa nei tempi previsti per l'inaugurazione dell'Europeo, la soluzione più plausibile è quella di fare giocare Roma e Lazio in trasferta nell'ultimo turno, in programma il 25 maggio 2020.