Diretta Parma-Milan ore 12.30: formazioni ufficiali e come vederla in tv

PARMA - Ad aprire la 33ª giornata di Serie A sarà la sfida tra il Parma di Roberto D'Aversa e il Milan di Rino Gattuso. I rossoneri sono reduci dalla vittoria contro la Lazio nello scontro diretto per la Champions League. Tre punti importantissimi per la classifica, macchiati però da quanto successo dopo il triplice fischio, con Kessie e Bakayoko che hanno mostrato sotto la Curva Sud la maglia di Acerbi. Piatek e compagni saranno costretti a vincere anche oggi, per cercare di mantenere le distanze sulle inseguitrici e cercare di avvicinarsi all'Inter, impegnata stasera nello scontro diretto contro la Roma. Dall'altra parte ci sarà però un Parma alla ricerca di punti utili per la salvezza. La formazione di Roberto D'Aversa, che nelle ultime due uscite ha collezionato altrettanti pareggi, è attualmente a quota 35, +6 sull'Empoli terzultimo.

DOVE VEDERLA IN TV - Parma-Milan è in programma alle ore 12.30 allo Stadio Tardini di Parma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre per tutti i clienti Sky sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.