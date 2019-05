Tutte le probabili formazioni della 35ª giornata di Serie A

TORINO - Dopo il derby della Mole di ieri sera terminato 1-1, oggi si riparte con la 35ª giornata di Serie A. Il palinsesto del sabato prende il via alle 18 con la sfida tra Chievo e Spal e continuerà alle 20.30 alla Dacia Arena dove l'Udinese cerca punti salvezza contro un Inter che vuole blindare il terzo posto conquistando i 3 punti. E' ancora tutto aperto nella corsa alla Champions ed in quella all'Europa League; in basso, il Frosinone crede ancora nella salvezza che sembra molto complicata e vuole vincere a Reggio Emilia contro il Sassuolo domani, così come l'Empoli ha una grande occasione in casa contro la Fiorentina per far suo il derby toscano e credere ancora nella permanenza in Serie A. All'Olimpico di Roma, domenica alle 15, arriva l'Atalanta contro la Lazio per una sfida dal sapore europeo, mentre al Ferraris di Genova la Roma di Ranieri imbattuta da 5 giornate fa visita ad un Genoa che non vince dal 10 Marzo e sta rischiando con soli 6 punti di vantaggio sull'Empoli terzultima. Le ambizioni Champions del Milan, invece, si vedranno lunedì nel posticipo contro il Bologna dell'ex Mihajlovic.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO VERONA-SPAL

CHIEVO VERONA (3-5-2): Semper; Andreolli, Tomovic, Cesar; Depaoli, N.Rigoni, Hetemaj, Vignato, Kiyine; Meggiorini, Stepinski. ALLENATORE: Di Carlo.