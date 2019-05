Diretta Lazio-Atalanta ore 15: come vederla in tv e formazioni ufficiali

ROMA - La Lazio, dopo la vittoria in casa della Sampdoria nel precedente turno, riceve l'Atalanta all'Olimpico di Roma per una gara molto importante in ottica Europa. I biancocelesti e i bergamaschi si sfidano per la 35esima giornata del campionato di Serie A: la formazione di Gasperini viene da due successi di fila, contro Udinese e Napoli, mentre la squadra di Simone Inzaghi ha ritrovato subito la vittoria dopo il ko casalingo con il Chievo.