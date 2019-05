Diretta Milan-Bologna ore 20.30: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

MILANO - Gattuso contro Mihajlovic, Piatek contro Palacio, Milan contro Bologna. È questo il mismatch del monday night della 35ª giornata di Serie A. I rossoneri, dopo la sconfitta nel derby non sono più riusciti a risollevarsi, e nelle ultime sette uscite di campionato è arrivata una sola vittoria, quella di misuta contro la Lazio. Nonostante ciò, però, Piatek e compagni potrebbero rientrare in corsa per un posto in Champions vincendo stasera e approfittando dei pareggi dell'Inter a Udine e della Roma a Genova. Dall'altra parte il Bologna di Sinisa Mihajlovic, una squadra che con l'allenatore serbo ha saputo cambiare il proprio volto ritrovando brillantezza e verve agonistica. Da quando l'ex Milan e Sampdoria siede sulla panchina dei felsinei sono arrivati 23 degli attuali 37 punti. Un bottino che permetterebbe alla formazione rossoblù di festeggiare la salvezza matematica già stasera anche solo con un pareggio, visti i cinque punti di vantaggio accumulati fin qui sull'Empoli terzultimo.

DIRETTA TV - Milan-Bologna è in programma stasera alle 20.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre per tutti i clienti Sky sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.