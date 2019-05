Diretta Torino-Sassuolo ore 12.30: come vederla in tv e formazioni ufficiali

TORINO - La 36esima giornata del campionato di Serie A vede affrontarsi Torino contro Sassuolo per il match delle 12.30 che si gioca all'Olimpico Grande Torino. I granata hanno bisogno dei 3 punti per credere all'Europa e rispondere alle vittorie di Lazio e Milan. I neroverdi sono già salvi e puntano la parte sinistra della classifica per chiudere una buona annata. La squadra di Mazzarri parte favorita visto che è reduce da 3 risultati utili consecutivi nel proprio stadio, al contrario gli emiliani in trasferta fanno molta fatica con una sola vittoria ottenuta nelle ultime 10.