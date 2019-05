Diretta Genoa-Cagliari ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv

GENOVA - Genoa e Cagliari scendono in campo alle 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova per la 37ª giornata di Serie A . Potrebbe trattarsi di una sfida da dentro o fuori per la formazione di Cesare Prandelli . Al grifone la vittoria manca da oltre due mesi, quando Sturaro e Pandev stesero la Juventus . Dopo quell'esaltante vittoria per i rossoblù è iniziato un periodo buio, nel quale Criscito e compagni hanno raccolto solo tre punti sui 24 disponibili. Dall'altra parte del campo il Cagliari. I sardi, vengono da tre sconfitte consecutive, anche se contro avversarie di un certo livello: Roma , Napoli e Lazio . La squadra di Maran è a quota 40 punti in classifica , ma la salvezza matematica non è ancora stata conquistata. Pertanto, gli isolani andranno a Genova per fare bottino pieno.

SEGUI GENOA-CAGLIARI IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

DIRETTA TV - Genoa-Cagliari è in programma oggi alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre per tutti i clienti Sky sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

PROBABILI FORMAZIONI - Assenze pesanti in casa Genoa. Prandelli dovrà fare i conti con la squalifica di Romero in difesa e le pesanti assenze di Sturaro e Lazovic a centrocampo. L'ex Ct della Nazionale, dovrebbe disegnare un 3-5-2, con Pereira, Lerager, Radovanovic, Veloso e Criscito in mediana, alle spalle della coppia Pandev-Lapadula. Maran risponde con il consueto 4-3-1-2, con Barella chiamato ad ispirare il tandem Joao Pedro-Pavoletti.

GENOA (3-5-2): I.Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic; Pereira, Lerager, Radovanovic, Veloso, Criscito; Pandev, Lapadula. ALLENATORE: Prandelli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Romagna, Klavan, Lu.Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella; Pavoletti, Joao Pedro. ALLENATORE: Maran.

ARBITRO: Valeri di Roma.