Diretta Lazio-Bologna ore 20.30: dove vederla in tv e probabili formazioni

ROMA - Quella di stasera alle 20.30 contro il Bologna sarà l'ultima partita stagionale all'Olimpico per la Lazio. Le due squadre con la sfida del Monday Night chiuderanno la 37ª giornata di Serie A. I biancocelesti, grazie alla vittoria nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, hanno strappato un pass per partecipare alla prossima edizione dell'Europa League, mentre il Bologna, protagonista di una seconda parte di stagione straordianaria, potrebbe festeggiare la salvezza aritmetica anche uscendo dall'Olimpico con un pareggio. I rossoblù, da quando il tecnico serbo ha preso il posto di Pippo Inzaghi in panchina, hanno conquistato 26 dei 40 punti attuali, riuscendo a uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Entrambe le compagini sono reduci da una vittoria, la Lazio contro il Cagliari alla Sardegna Arena e il Bologna al Dall'Ara nel derby contro il Parma.

DIRETTA TV - Lazio-Bologna è in programma stasera alle 20.30 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre per tutti i clienti Sky sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.