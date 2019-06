Vieri: "Anche con Conte l'Inter non vincerà, Juve troppo forte"

FIRENZE - Un Christian Vieri sempre disponibile e in gran forma, ha detto la sua sui grandi temi della nuova Serie A che va prendendo forma. L’ex centravanti però non crede che l’Inter, pur con Conte in panchina, possa insidiare la Juventus: “Sbagliate a pensare che l'Inter debba fermare la Juve – le parole di Bobogol a margine della manifestazione Pitti Immagine a Firenze - i bianconeri sono troppo avanti e i nerazzurri devono pensare ad andare in Champions tutti gli anni. Non si deve mettere pressione addosso ai giocatori parlando di scudetto. Conte è un grande allenatore, lo vedo bene. Sono amico di Antonio ma anche di Spalletti e mi è dispiaciuto per il suo addio.”