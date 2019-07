Marotta: “Lukaku? L’offerta dell’Inter è congrua”

MILANO - Sarà il Napoli la big di Serie A ad avere l'esordio più difficile nel prossimo campionato, che prenderà il via il prossimo 24 e 25 agosto. Gli uomini di Carlo Ancelotti dovranno infatti affrontare all'esordio al Franchi la Fiorentina del nuovo presidente Rocco Commisso. Partenza casalinga, invece per Inter e Roma, rispettivamente contro il Lecce e il Genoa, mentre Juventus e Milan disputeranno i primi 90 minuti lontano da casa, contro Parma e Udinese. Il Torino ospiterà invece il Sassuolo.

Sarri incontra il Napoli alla seconda

Molto più scintillante la seconda giornata, in programma tra il 31 agosto e il primo settembre, che vedrà immediatamente il ritorno al passato di Maurizio Sarri per Juventus-Napoli, oltre al primo derby stagionale tra Lazio e Roma. "Si comincia forte - ha detto il vice presidente bianconero Pavel Nedved - con una partita particolare soprattutto per l'allenatore". Il derby di Torino è in programma all’undicesima giornata. Gli ultimi botti del campionato verranno "sparati" alla diciottesima giornata, in programma il 5 gennaio e il 17 maggio, con la sfida tra Napoli e Inter, mentre il campionato si chiuderà con Atalanta-Inter, Juve-Roma e Napoli-Lazio.

CALENDARIO SERIE A, ECCO LE 38 GIORNATE DEL CAMPIONATO

Dai presidenti ai dirigenti, ecco le dichiarazioni di giornata

CELLINO, MESSAGGIO A TONALI - “Gli obiettivi del mercato del Brescia? Intanto non vendere i giocatori che abbiamo, vogliamo tenerli tutti. E poi dobbiamo trovare qualcosa che possa permetterci di rinforzare la squadra senza indebitarci in modo spropositato. Cosa ci manca? 40 punti".

GIULINI: “NAINGGOLAN? FANTACALCIO” - "Cragno e Pavoletti, nonostante le offerte, hanno deciso di rimanere e ci fa molto piacere. Ci vuole la volontà del club ma anche dei calciatori. Ora è arrivato Rog dal Napoli e speriamo per Nandez, è una trattativa complicata, ma speriamo di chiuderla nelle prossime 48 ore - ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini a margine dei calendari -. Nainggolan? È dell'Inter e non c'è nulla di concreto. Se dovesse scegliere di restare in Italia una piazza gradita come il Cagliari non la troverebbe -ma al momento è fantamercato. Defrel? Piace sia al nostro mister che al direttore, ma non è facile".

MAROTTA: “OFFERTA PER LUKAKU” - Il dirigente dell’Inter nuovamente ai microfoni di Sky: “Mercato? La proprietà è forte, ma bisogna rispettare i parametri del fair play finanziario. Dobbiamo cogliere le opportunità ma siamo fiduciosi e abbiamo fatto ottimi investimenti, credo siamo molto avanti nel lavoro. Lukaku? Abbiamo fatto un’offerta congrua e importante per una società come la nostra, per poter rispettare anche il valore di mercato del giocatore. Non abbiamo concluso ma monitoreremo la situazione. Non mi sento di sbilanciarmi molto. Nel calcio quello che non succede oggi succede domani e quello che speri succeda stasera, domani diventa un aspetto negativo”