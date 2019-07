Serie A, dalla Juve al Torino: il calendario squadra per squadra

TORINO - Il campionato di Serie A 2019/20 sarà caratterizzato da un inizio con diversi big match nelle prime giornate. Il sorteggio del calendario, infatti, regala subito grandi emozioni: alla seconda giornata la Juventus affronterà il Napoli, con Sarri che incrocerà il suo passato, e il derby della capitale tra Roma e Lazio. Il derby della Madonnina tra Milan e Inter si giocherà alla quarta giornata il 22 settembre, con i rossoneri "in casa". Antonio Conte poi sfiderà da avversario la Juventus alla settima giornata, il 7 ottobre a Milano. "Sarà un campionato interessante, bello per la gente e per il movimento. Credo che si deciderà all'ultima giornata" ha detto il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved a margine della presentazione del calendario di Serie A negli studi di Sky a Milano in vista della prossima stagione. Dalla Juve al Torino, ecco il calendario, squadra per squadra, delle big di Serie A.