Da sabato 24 agosto riparte la serie A su Sky

MILANO - Che il calcio abbia inizio. Sta per ripartire una nuova stagione ricca di eventi su Sky, con almeno un'esclusiva live al giorno nelle settimane delle coppe europee. Le sfide più affascinanti e i top club più vincenti, in un concentrato di emozioni tutte da vivere su Sky, sette giorni su sette, con oltre 1000 match in diretta, raccontati dalla migliore squadra di talent, commentatori e giornalisti, con studi d'eccellenza, grandi produzioni originali e una tecnologia sempre più all'avanguardia, che garantisce il massimo della qualità nell'analisi dei contenuti e nella spettacolarità delle immagini. Dal 24 agosto, per il secondo anno consecutivo, Sky trasmetterà in esclusiva 266 partite di Serie A TIM in diretta. Tra queste ci sono 16 dei 20 incontri più importanti dell'intero torneo. Per ogni giornata, solo su Sky si potranno seguire 7 partite su 10, per un totale di oltre 530 ore live. Sarà infatti possibile vedere su Sky le sfide che decideranno la stagione, tra cui i match di andata e ritorno tra Juventus e Napoli, Inter e Juventus, Napoli e Inter, Inter e Roma, Milan e Napoli, Napoli e Roma, Roma e Juventus. E ancora Juventus-Milan e Inter-Milan. Questo l'elenco dei 16 (su 20) top match in diretta esclusiva su Sky:

JUVENTUS-NAPOLI (2^giornata)

INTER-JUVENTUS (7^giornata)

ROMA-NAPOLI (11^giornata)

JUVENTUS-MILAN (12^giornata)

MILAN-NAPOLI (13^giornata)

INTER-ROMA (15^giornata)

NAPOLI-INTER (18^giornata)

ROMA-JUVENTUS (19^giornata)

NAPOLI-JUVENTUS (21^giornata)

INTER-MILAN (23^giornata)

JUVENTUS-INTER (26^giornata)

NAPOLI-ROMA (30^giornata)

NAPOLI-MILAN (32^giornata)

ROMA-INTER (34^giornata)

INTER-NAPOLI (37^giornata)

JUVENTUS-ROMA (38^giornata)



Per quanto riguarda le prime due giornate di Campionato,14 incontri su 20 sono in esclusiva Sky. Tra questi, l'esordio della Juventus a Parma (sabato 24/8, ore 18), Fiorentina-Napoli (24/8, ore 20.45) e Udinese-Milan (domenica 25/8, ore 18). Per la seconda giornata, occhi puntati su Juventus-Napoli (sabato 31/8, ore 20.45), Lazio-Roma (domenica 1/9, ore 18) e Cagliari-Inter (1/9, ore 20.45). Solo su Sky, le prime due gare di Campionato di Cagliari, Juventus, Fiorentina, Lazio, Napoli, Sampdoria, Sassuolo e Spal. Gli orari e le partite delle successive giornate del girone di andata saranno comunicate dopo i sorteggi di Champions League ed Europa League. Sky non è solo Serie A. Quanti gol in arrivo nella stagione calcistica 2019/2020, con anche la UEFA Champions League (137 incontri, tra cui 12 match dei preliminari playoff in programma a fine agosto e la fase a gironi dal 17/9), la UEFA Europa League (205 partite in onda grazie anche a Diretta Gol, con la fase a gironi dal 19/9) e la Supercoppa Europea (Liverpool-Chelsea, 14/8, ore 21, live su Sky Sport Football e Sky Sport Uno). E ancora la Premier League inglese (dal 9/8, circa 215 match, fino a 6 partite in onda ogni giornata) e la Bundesliga tedesca (dal 16/8, circa 125 match). A questo si aggiunge il campionato di Serie A di calcio femminile, con ancora più partite nelle giornate che verranno contrassegnate come "Calcio femminile day" e una copertura tv di altissimo livello, per proseguire nel percorso avviato un anno fa ed esaltato dal Mondiale in Francia, con le Azzurre protagoniste. Tutto questo in attesa degli Europei 2020 in programma la prossima estate (12/6-12/7), che Sky seguirà con la copertura live di tutti i 51 match, oltre al Mondiale U17 (dal 5/10) e al Mondiale di Beach Soccer (dal 21/11). Una stagione da vivere su Sky Q, ma anche su Sky Go, per seguire gli eventi live su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio per i Paesi dell'Unione Europea. E On Demand su Sky, nella sezione Sport, gli approfondimenti saranno sempre a portata di telecomando. Una programmazione sportiva che sarà disponibile anche in diretta su NOW TV, il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo del calcio e dello sport di Sky. L'offerta di NOW TV permette di scegliere tra Pass giornaliero, settimanale o mensile andando incontro alle esigenze di tutti gli amanti dello sport. L'offerta sportiva di Sky è disponibile anche via fibra, mentre una selezione di eventi si potrà vedere anche nell'offerta sul digitale terrestre. Su Sky non solo calcio. Prosegue infatti la stagione dei motori con i Mondiali 2019 di MotoGP, Formula 1 e Superbike. Dalle piste al parquet, con la FIBA Basketball World Cup maschile live su Sky Sport dal 31/8. E poi, ancora più tennis, con tutti gli ATP Masters 1000 e una selezione di ATP 500 e 250, le ATP Finals e la magia del torneo di Wimbledon in esclusiva fino al 2022. Senza dimenticare rugby, atletica, judo e tanti altri sport.