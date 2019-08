Diretta Udinese-Milan ore 18: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

UDINE - Un Milan tutto nuovo si presenta alla Dacia Arena guidato da Marco Giampaolo. Nel lungo cammino precampionato, l'ex tecnico della Sampdoria ha lavorato tanto con i suoi giocatori, innamorandosi in particolare di uno di loro, quel Suso che la dirigenza ha dovuto togliere dal mercato. Intorno allo spagnolo il tecnico ha costruito il suo modulo, spostando dall'esterno a dietro le punte e trasformandolo in un trequartista da cui passerà larga parte del gioco rossoneri. Il Milan si troverà di fronte un'Udinese che ha ritrovato Igor Tudor nelle ultime giornate della passata stagione e che ora non vuole farsi scappare nuovamente dalle mani la possibilità di far bene in bianconero.

Segui Udinese-Milan LIVE sul nostro sito

Udinese-Milan, dove vederla in tv

La partita tra Udinese e Milan è in programma alle ore 18.00 alla Dacia Arena e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A, Sky Sport 251. La diretta streaming di Udinese-Milan sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Milan

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Fofana, Jajalo, Giu. Pezzella; Pussetto, Lasagna. A disp.: Nicolas, Perisan, Opoku, De Maio, Nuytinck, Walace, Balic, Barak, Sema, De Paul, Nestorovski, Teodorczyk. . Allenatore: Tudor.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Castillejo, Pjatek. A disp.: A. Donnarumma, Soncin, Conti, Duarte, Gabbia, Bennacer, Bonaventura, Kessié, Brunic, Leao, André Silva. Allenatore: Giampaolo.