Serie A, anticipi e posticipi: Fiorentina-Juve di sabato, il derby col Torino di sera

MILANO - Sarà Fiorentina-Juventus a battezzare il ritorno del campionato dopo la sosta per le Nazionali: il match del Franchi, infatti, valido per la 3ª giornata, è in programma sabato 14 settembre alle ore 15, col Torino che ospiterà il Lecce nel monday match. In casa bianconera c'è grande attesa per il big match della 7ª con l'Inter, fissato a domenica 6 ottobre alle 20.45 e in diretta su Sky, il derby della Mole (11ª) andrà invece in scena sabato 2 novembre alle 20.45.

3ª giornata

14/09/2019 Sabato 15.00 FIORENTINA - JUVENTUS SKY

14/09/2019 Sabato 18.00 NAPOLI – SAMPDORIA SKY

14/09/2019 Sabato 20.45 INTER - UDINESE DAZN

15/09/2019 Domenica 12.30 GENOA – ATALANTA DAZN

15/09/2019 Domenica 15.00 BRESCIA – BOLOGNA SKY

15/09/2019 Domenica 15.00 PARMA – CAGLIARI DAZN

15/09/2019 Domenica 15.00 SPAL – LAZIO SKY

15/09/2019 Domenica 18.00 ROMA – SASSUOLO SKY

15/09/2019 Domenica 20.45 HELLAS VERONA – MILAN SKY

16/09/2019 Lunedì 20.45 TORINO – LECCE SKY

4ª giornata

20/09/2019 Venerdì 20.45 CAGLIARI – GENOA SKY

21/09/2019 Sabato 15.00 UDINESE – BRESCIA SKY

21/09/2019 Sabato 18.00 JUVENTUS – HELLAS VERONA SKY

21/09/2019 Sabato 20.45 MILAN – INTER * DAZN

22/09/2019 Domenica 12.30 SASSUOLO – SPAL DAZN

22/09/2019 Domenica 15.00 BOLOGNA – ROMA SKY

22/09/2019 Domenica 15.00 LECCE – NAPOLI DAZN

22/09/2019 Domenica 15.00 SAMPDORIA – TORINO SKY

22/09/2019 Domenica 18.00 ATALANTA – FIORENTINA (°) SKY

22/09/2019 Domenica 20.45 LAZIO – PARMA SKY

5ª giornata

24/09/2019 Martedì 19.00 HELLAS VERONA – UDINESE SKY

24/09/2019 Martedì 21.00 BRESCIA – JUVENTUS DAZN

25/09/2019 Mercoledì 19.00 ROMA - ATALANTA SKY

25/09/2019 Mercoledì 21.00 FIORENTINA – SAMPDORIA DAZN

25/09/2019 Mercoledì 21.00 GENOA – BOLOGNA SKY

25/09/2019 Mercoledì 21.00 INTER – LAZIO SKY

25/09/2019 Mercoledì 21.00 NAPOLI – CAGLIARI SKY

25/09/2019 Mercoledì 21.00 PARMA – SASSUOLO SKY

25/09/2019 Mercoledì 21.00 SPAL – LECCE DAZN

26/09/2019 Giovedì 21.00 TORINO – MILAN SKY

6ª giornata

28/09/2019 Sabato 15.00 JUVENTUS – SPAL SKY

28/09/2019 Sabato 18.00 SAMPDORIA – INTER SKY

28/09/2019 Sabato 20.45 SASSUOLO – ATALANTA DAZN

29/09/2019 Domenica 12.30 NAPOLI – BRESCIA DAZN

29/09/2019 Domenica 15.00 LAZIO – GENOA SKY

29/09/2019 Domenica 15.00 LECCE – ROMA DAZN

29/09/2019 Domenica 15.00 UDINESE – BOLOGNA SKY

29/09/2019 Domenica 18.00 CAGLIARI – HELLAS VERONA SKY

29/09/2019 Domenica 20.45 MILAN – FIORENTINA SKY

30/09/2019 Lunedì 20.45 PARMA – TORINO SKY

7ª giornata

4/10/2019 Venerdì 20.45 BRESCIA – SASSUOLO SKY

5/10/2019 Sabato 15.00 SPAL – PARMA SKY

5/10/2019 Sabato 18.00 HELLASVERONA – SAMPDORIA SKY

5/10/2019 Sabato 20.45 GENOA – MILAN DAZN

6/10/2019 Domenica 12.30 FIORENTINA – UDINESE DAZN

6/10/2019 Domenica 15.00 ATALANTA – LECCE DAZN

6/10/2019 Domenica 15.00 BOLOGNA – LAZIO SKY

6/10/2019 Domenica 15.00 ROMA – CAGLIARI SKY

6/10/2019 Domenica 18.00 TORINO – NAPOLI (°) SKY

6/10/2019 Domenica 20.45 INTER – JUVENTUS * SKY

8ª giornata

19/10/2019 Sabato 15.00 LAZIO – ATALANTA SKY

19/10/2019 Sabato 18.00 NAPOLI – HELLAS VERONA SKY

19/10/2019 Sabato 20.45 JUVENTUS – BOLOGNA DAZN

20/10/2019 Domenica 12.30 SASSUOLO – INTER DAZN

20/10/2019 Domenica 15.00 CAGLIARI – SPAL DAZN

20/10/2019 Domenica 15.00 SAMPDORIA – ROMA SKY

20/10/2019 Domenica 15.00 UDINESE – TORINO SKY

20/10/2019 Domenica 18.00 PARMA – GENOA (°) SKY

20/10/2019 Domenica 20.45 MILAN – LECCE SKY

21/10/2019 Lunedì 20.45 BRESCIA – FIORENTINA SKY

9ª giornata

25/10/2019 Venerdì 20.45 HELLAS VERONA – SASSUOLO SKY

26/10/2019 Sabato 15.00 LECCE – JUVENTUS SKY

26/10/2019 Sabato 18.00 INTER – PARMA SKY

26/10/2019 Sabato 20.45 GENOA – BRESCIA DAZN

27/10/2019 Domenica 12.30 BOLOGNA – SAMPDORIA DAZN

27/10/2019 Domenica 15.00 ATALANTA – UDINESE SKY

27/10/2019 Domenica 15.00 SPAL – NAPOLI DAZN

27/10/2019 Domenica 15.00 TORINO – CAGLIARI SKY

27/10/2019 Domenica 18.00 ROMA – MILAN SKY

27/10/2019 Domenica 20.45 FIORENTINA – LAZIO SKY

10ª giornata

29/10/2019 Martedì 19.00 PARMA – HELLAS VERONA DAZN

29/10/2019 Martedì 21.00 BRESCIA – INTER SKY

30/10/2019 Mercoledì 19.00 NAPOLI – ATALANTA SKY

30/10/2019 Mercoledì 21.00 CAGLIARI – BOLOGNA SKY

30/10/2019 Mercoledì 21.00 JUVENTUS – GENOA SKY

30/10/2019 Mercoledì 21.00 LAZIO – TORINO DAZN

30/10/2019 Mercoledì 21.00 SAMPDORIA – LECCE SKY

30/10/2019 Mercoledì 21.00 SASSUOLO – FIORENTINA SKY

30/10/2019 Mercoledì 21.00 UDINESE – ROMA DAZN

31/10/2019 Giovedì 21.00 MILAN – SPAL SKY

11ª giornata

2/11/2019 Sabato 15.00 ROMA – NAPOLI * SKY

2/11/2019 Sabato 18.00 BOLOGNA - INTER SKY

2/11/2019 Sabato 20.45 TORINO – JUVENTUS * DAZN

3/11/2019 Domenica 12.30 ATALANTA – CAGLIARI DAZN

3/11/2019 Domenica 15.00 GENOA – UDINESE SKY

3/11/2019 Domenica 15.00 HELLAS VERONA – BRESCIA SKY

3/11/2019 Domenica 15.00 LECCE – SASSUOLO DAZN

3/11/2019 Domenica 18.00 FIORENTINA – PARMA SKY

3/11/2019 Domenica 20.45 MILAN – LAZIO SKY

4/11/2019 Lunedì 20.45 SPAL – SAMPDORIA SKY

12ª giornata

8/11/2019 Venerdì 20.45 SASSUOLO – BOLOGNA SKY

9/11/2019 Sabato 15.00 BRESCIA – TORINO SKY

9/11/2019 Sabato 18.00 INTER – HELLAS VERONA SKY

9/11/2019 Sabato 20.45 NAPOLI – GENOA DAZN

10/11/2019 Domenica 12.30 CAGLIARI – FIORENTINA DAZN

10/11/2019 Domenica 15.00 LAZIO – LECCE SKY

10/11/2019 Domenica 15.00 SAMPDORIA – ATALANTA SKY

10/11/2019 Domenica 15.00 UDINESE – SPAL DAZN

10/11/2019 Domenica 18.00 PARMA – ROMA SKY

10/11/2019 Domenica 20.45 JUVENTUS – MILAN * SKY

13ª giornata

23/11/2019 Sabato 15.00 ATALANTA – JUVENTUS SKY

23/11/2019 Sabato 18.00 MILAN – NAPOLI * SKY

23/11/2019 Sabato 20.45 TORINO – INTER DAZN

24/11/2019 Domenica 12.30 BOLOGNA – PARMA DAZN

24/11/2019 Domenica 15.00 HELLASVERONA – FIORENTINA DAZN

24/11/2019 Domenica 15.00 ROMA – BRESCIA SKY

24/11/2019 Domenica 15.00 SASSUOLO – LAZIO SKY

24/11/2019 Domenica 18.00 SAMPDORIA – UDINESE SKY

24/11/2019 Domenica 20.45 LECCE – CAGLIARI SKY

25/11/2019 Lunedì 20.45 SPAL – GENOA SKY

14ª giornata

30/11/2019 Sabato 15.00 BRESCIA – ATALANTA SKY

30/11/2019 Sabato 18.00 GENOA – TORINO SKY

30/11/2019 Sabato 20.45 FIORENTINA – LECCE DAZN

1/12/2019 Domenica 12.30 JUVENTUS – SASSUOLO DAZN

1/12/2019 Domenica 15.00 INTER – SPAL SKY

1/12/2019 Domenica 15.00 LAZIO – UDINESE DAZN

1/12/2019 Domenica 15.00 PARMA – MILAN SKY

1/12/2019 Domenica 18.00 NAPOLI – BOLOGNA SKY

1/12/2019 Domenica 20.45 HELLAS VERONA – ROMA SKY

2/12/2019 Lunedì 20.45 CAGLIARI – SAMPDORIA SKY

15ª giornata

6/12/2019 Venerdì 20.45 INTER – ROMA * SKY

7/12/2019 Sabato 15.00 ATALANTA – HELLAS VERONA SKY

7/12/2019 Sabato 18.00 UDINESE – NAPOLI SKY

7/12/2019 Sabato 20.45 LAZIO – JUVENTUS * DAZN

8/12/2019 Domenica 12.30 LECCE – GENOA DAZN

8/12/2019 Domenica 15.00 SASSUOLO – CAGLIARI SKY

8/12/2019 Domenica 15.00 SPAL – BRESCIA DAZN

8/12/2019 Domenica 15.00 TORINO – FIORENTINA SKY

8/12/2019 Domenica 18.00 SAMPDORIA – PARMA SKY

8/12/2019 Domenica 20.45 BOLOGNA – MILAN SKY

16ª giornata

14/12/2019 Sabato 15.00 BRESCIA – LECCE SKY

14/12/2019 Sabato 18.00 NAPOLI – PARMA SKY

14/12/2019 Sabato 20.45 GENOA – SAMPDORIA DAZN

15/12/2019 Domenica 12.30 HELLAS VERONA – TORINO DAZN

15/12/2019 Domenica 15.00 BOLOGNA – ATALANTA DAZN

15/12/2019 Domenica 15.00 JUVENTUS – UDINESE SKY

15/12/2019 Domenica 15.00 MILAN – SASSUOLO SKY

15/12/2019 Domenica 18.00 ROMA – SPAL SKY

15/12/2019 Domenica 20.45 FIORENTINA – INTER SKY

16/12/2019 Lunedì 20.45 CAGLIARI – LAZIO SKY

(*) Scelta (“pick”) di data e orario effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU n.12 del 1°

agosto 2019

(°) anticipo/posticipo disposto su indicazione degli Enti preposti per evitare la concomitanza con altri

eventi cittadini caratterizzati da elevata partecipazione di pubblico.