Tutte le probabili formazioni della 3ª giornata di Serie A

TORINO - La terza giornata del campionato di Serie A è iniziata ieri alle 15 con il pareggio della Juventus in trasferta contro la Fiorentina. Una doppietta di Mertens, invece, ha deciso il match tra Napoli e Sampdoria (ancora a quota zero punti). Il colpo di testa di Sensi contro l'Udinese regala a Conte la terza vittoria consecutiva e il primato in classifica. Il programma domenicale del terzo turno, invece, si apre con la sfida del Ferraris tra Genoa e Atalanta. Un match speciale per Gian Piero Gasperini, che sulla panchina del grifone ha lasciato un bellissimo ricordo. Alle 15 al Paolo Mazza andrà in scena Spal-Lazio, mentre all'Olimpico sale l'attesa per il debutto di Mkhitaryan con la maglia giallorossa nel match delle 18 contro il Sassuolo. Dopo la vittoria di misura contro il Brescia, il Milan vuole confermarsi a Verona contro l'Hellas. Il Torino, qualora domani battesse il Lecce, volerebbe in testa alla classifica a pari punti con l'Inter.

Ecco tutte le probabili fomazioni:

Probabili formazioni Genoa-Atalanta

GENOA (3-5-2): I.Radu; Romero, C.Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schöne, Radovanovic, Barreca; Kouamé, Pinamonti. ALL.: Andreazzoli.

A DISP.: Marchetti, Biraschi, El Yamiq, Ankersen, Goldaniga, Agudelo, Pajac, Jagiello, Pandev, Saponara, Favilli, Sanabria.

INDISPONIBILI: Sturaro.

SQUALIFICATI:-.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, Pasalic, Arana; Malinovskyi; Muriel, Gomez. ALL.: Gasperini.

A DISP.: Sportiello, Rossi, Kjaer, Masiello, Castagne, Gosens, Ibanez,Ilicic, De Roon, Zapata, Barrow.

INDISPONIBILI: -.

SQUALIFICATI: -.