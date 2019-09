Diretta Roma-Sassuolo ore 18: come vederla in tv e formazioni ufficiali

ROMA - Terza partita su tre per la Roma all'Olimpico in questo avvio di campionato. Dopo i pareggi contro Genoa e Lazio i tifosi giallorossi vogliono i 3 punti anche perché nella capitale arriva il Sassuolo, squadra che nei 12 precedenti non ha mai battuto la Roma: 7 successi giallorossi e 5 pareggi. Fonseca però non vuole sottovalutare la compagine neroverde, che in classifica vanta anche un punto in più. In conferenza il tecnico portoghese ha infatti elogiato il collega De Zerbi: "Roberto è un tecnico eccellente, che merita i complimenti perché gioca a viso aperto. In Serie A bisogna adattarsi ma è giusto non indietreggiare rispetto ai propri principi".