Serie A: Orsolini lancia il Bologna, Kurtic la Spal. Crolla il Parma

TORINO - Dopo lo 0-0 tra Fiorentina e Juventus, e le vittorie di Napoli, Inter ed Atalanta, la terza giornata di campionato prosegue con tre match alle ore 15: la Lazio crolla 2-1 a Ferrara con la Spal, il Cagliari sbanca il Tardini di Parma, il Bologna rimonta tre reti al Brescia, con l'ex bianconero Orsolini che firma il decisivo 4-3.

Festival del gol al Rigamonti: fa festa il Bologna

Bastano dieci minuti al Brescia per infiammare il Rigamonti: cross del debuttante Romulo, Donnarumma di testa sovrasta Denswil e fa 1-0. Il Bologna, privo del condottiero Mihajlovic in panchina, accusa il colpo e al 19' l'attaccante campano, grande protagonista della promozione in A lo scorso anno con 25 gol, trova il raddoppio con uno splendido destro a giro su suggerimento di Mateju. Al 21' l'italo-brasiliano ex Juve e Lazio sfiora il tris, poi le Rondinelle tentano di abbassare i ritmi, pagando dazio al 36': punizione dalla trequarti di Sansone, Joronen esce male e Bani lo anticipa netto e di testa riapre le sorti dell'incontro. Ansia bolognese per i due minuti di stop in attesa dell'ok del Var, rete poi convalidata dal 46enne Rocchi, giunto alla 248ª gara diretta in massima serie e prontamente vanificata dall'ennesima zuccata vincente del match, stavolta a firma di Andrea Cistana (41', su angolo battuto da Tonali), con la mano vistosamente fasciata per l'operazione subita al pollice nei giorni scorsi. Pronti, via (48') e Dessena lascia il Brescia in inferiorità numerica: è la svolta del match. Il Bologna inizia a premere e al 56' Orsolini raccoglie la sfera sul vertice destro dell'area piccola, regalando quindi a Palacio il tap-in del 2-3. Partita riaperta clamorosamente nel giro di pochi giri di lancetta, col 3-3 che arriva al 60': Joronen respinge la deviazione aerea dell'argentino ex Genoa ed Inter e Poli infila a porta vuota (il tocco non è chiaro, da non esludere l'autogol di Sabelli). Al 61', poi, Santander sciupa la ghiottissima occasione del sorpasso, "imitato" ancora da Palacio al 71'. Per i lombardi è una lotta contro il tempo e la resa giunge puntuale all'80': lo scatenato attaccante scodella per l'accorrente Orsolini che, da due passi, firma l'incredibile rimonta.

