Tutte le probabili formazioni della 4ª giornata di Serie A

TORINO - La quarta giornata di Serie A continua con 3 gare in programma oggi tra le quali spicca di certo il derby d Milano che scende in campo alle 20.45 in un Meazza come al solito pienissimo. L'Inter di Conte cerca la quarta vittoria di fila in campionato, mentre per il Milan di Giampaolo tre punti nel derby sarebbero fondamentali. Questo turno di campionato, tuttavia, è iniziato con l'anticipo del venerdì dove è stato il Cagliari ad uscirne vincitore alla Sardegna Arena contro il Genoa per 3-1. Alle 18 è di scena anche la Juventus di Maurizio Sarri, in casa contro il Verona, in una gara che supera la delusione per il pareggio ottenuto a Madrid contro l'Atletico in Champions League. Ad aprire la giornata, invece, nel pomeriggio ci pensa Udinese-Brescia alla Dacia Arena con entrambe le squadre a caccia di punti importanti. Non solo: la domenica si aprirà con Sassuolo-Spal per poi proseguire con il match del Torino che arriva al Ferraris di Genova per sfidare una Sampdoria ferma ancora a 0 punti. Bologna-Roma e Lecce-Napoli le altre partite delle 15. Alle 18, invece, Atalanta-Fiorentina è una gara in cui i nerazzurri di casa cercano riscatto dopo la disfatta europea in casa della Dinamo Zagabria. A chiudere il programma di questo quarto turno è il posticipo serale dell'Olimpico tra Lazio e Parma.

Ecco tutte le probabili formazioni:

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-BRESCIA

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Pussetto, Lasagna. ALL.: Tudor.

A DISP.: Nicolas, Perisan, Sierralta, De Maio, Nuytinck, Opoku, Walace, Barak, Kubala, Nestorovski, Teodorczyk, Okaka.

INDISPONIBILI: Ter Avest.

SQUALIFICATI: De Paul.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Ayè, Alfr.Donnarumma. ALL.: Corini.

A DISP.: Alfonso, Gastaldello, Curcio, Tremolada, Zhmral, Ayé, Morosini, Semprini.

INDISPONIBILI: Martella, Ndoj, Magani, Torregrossa.

SQUALIFICATI: Balotelli e Dessena.