Diretta Sassuolo-Spal ore 12.30: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

REGGIO EMILIA - Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Spal apriranno la domenica di calcio con il lunch match della quarta giornata di Serie A. Umori opposti per le due squadre, con il Sassuolo che è reduce dalla sconfitta contro la Roma (4-2) e la Spal, invece, che, proprio nel turno prcedente, ha conquistato i premi tre punti del suo campionato ribaltando il momentaneo svantaggio conto la Lazio. I gol di Petagna e Kurtic nella ripresa hanno regalato la vittoria alla squadra di Semplici, smuovendo la classifica. Entrambe le due sfide in Serie A tra le due squadre al Mapei Stadium sono finite con il risultato di 1-1. Un pareggio permetterebbe a entrambe le compagini di agganciare in classifica Genoa ed Hellas Verona, sconfitte rispettivamente da Cagliari e Juve, in attesa della sfida di stasera della Lazio, anch'essa a quota quattro punti.

SEGUI SASSUOLO-SPAL IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Dove vederla in tv

Sassuolo-Spal è in programma oggi alle 12.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Dazn1.