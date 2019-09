Diretta Lazio-Parma ore 20.45: probabili formazioni e come vederla in tv

ROMA - Stasera alle 20.45 la Lazio affronta il Parma nel posticipo della quarta giornata di Serie A . I biancoceleste dovranno cercare di tornare alla vittoria dopo le due sconfitte in una settimana: la prima domenica contro la Spal in campionato, alla quale è seguita quella in Europa League contro il Cluj . Due ko arrivati dopo che la squadra era passata in vantaggio. Un dato che sottolinea le difficoltà nella gestione del risultato e che Inzaghi dovrà cercare di risolvere quanto prima. Dall'altra parte stasera ci sarà il Parma, che nelle prime tre giornate ha collezionato tre punti, vincendo per 3-1 alla Dacia Arena contro l'Udinese. I ducali hanno perso tutte le ultime cinque partite di Serie A contro la Lazio: è la striscia aperta di sconfitte più lunga contro una singola avversaria in massima serie.

Come vederla in tv

Lazio-Parma è in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le probabili formazioni di Lazio-Parma

Rispetto alla sconfitta dell'ultimo turno contro la Spal, Simone Inzaghi dovrebbe ritrovare Luiz Felipe, che dovrebbe prendere il posto di Patric e completare la linea a tre di difesa con Acerbi e Radu. Dovrebbero tornare titolari Milinkovic Savic e Correa, dopo che il tecnico biancoceleste li aveva fatti partire dalla panchina a Ferrara. Possibile turno di riposo per Manuel Lazzari, con Marusic che scalpita per prendere il suo posto come quinto di destra. D'Aversa dovrebbe rispondere con il 4-3-3, con il tridente che, salvo novità dell'ultim'ora, dovrebbe essere composto da Kulusevski, Gervinho e Inglese.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. ALL.: Inzaghi. A DISP.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Patric, Lazzari, Jony, Parolo, Cataldi, V. Berisha, AnAdekanye, Caicedo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. ALL.: D’Aversa. A DISP.: Colombi, Alastra, Dermaku, Pezzella, Laurini, Scozzarella Karamoh, Sprocati, Cornelius.

ARBITRO: Abisso di Palermo.