Balotelli non ci sta e attacca: "Sempre alla Juve, tutto a loro"

BRESCIA - E' un Mario Balotelli furioso quello che esce dal campo dopo il triplice fischio di Pasqua. Se la prende proprio con la direzione arbitrale l'attaccante del Brescia che accusa: "Sempre alla Juve, tutto a loro" dopo la sconfitta per 2-1 subita dal suo Brescia contro la Juventus. Riprese chiaramente dalle telecamere, le sue parole si rivolgono all'arbitro e i suoi assistenti, mentre alcuni compagni tentano di portarlo via. Secondo l'attaccante italiano, infatti, la direzione arbitrale sarebbe stata a favore dei bianconeri e per questo avrebbe scagliato tutta la sua rabbia contro gli arbitri, prima che Gastaldello ed altri compagni di squadra lo calmassero rientrando verso gli spogliatoi.