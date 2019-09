Diretta Inter-Lazio ore 21: come vederla in tv e probabili formazioni

MILANO - Il turno infrasettimanale di Serie A regala un big match tra Inter e Lazio al Meazza di Milano. I biancocelesti di Simone Inzaghi vogliono ottenere un'altra vittoria, dopo quella dell'Olimpico contro il Parma nell'ultimo turno, per rimanere nelle zone alte di classifica, anche se a Milano contro i nerazzurri di Conte non sarà di certo facile. L'Inter, infatti, dopo la vittoria nel derby contro il Milan, vorrà cavalcare l'onda dell'entusiasmo dei tifosi che si preparano a riempire lo stadio anche in questo mercoledì sera. Dopo la vittoria della Juventus di ieri, che ha superato i nerazzurri, l'obiettivo primario sarà vincere pe restare a punteggio pieno.

Inter-Lazio, diretta tv e streaming

La partita tra Inter e Lazio è in programma alle ore 21 allo stadio Meazza e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Segui Inter-Lazio LIVE sul nostro sito

Probabili formazioni

Conte potrebbe optare per alzare la posizione di Stefano Sensi, uno dei più in forma tra i nerazzurri, con l'inserimento di Politano alle spalle di Lukaku. La cerniera centrale dovrebbe essere così composta da Vecino e Brozovic con il probabile esordio dal primo minuto di Biraghi per far rifiatare Asamoah, con Candreva che si prende la fascia destra. Ci dovrebbero essere conferme in difesa con Godin, De Vrij e Skriniar a proteggere il capitano Handanovic. La Lazio potrebbe rispondere con la coppia Correa-Immobile davanti, mentre dovrebbero essere confermati i tre di centrocampo con Milinkovic e Luis Alberto da mezz'ali, con Lucas Leiva in regia. Dovrebbe tornare Lazzari a destra al posto di Marusic, andato a segno contro il Parma.

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Biraghi; Sensi, Politano; Lukaku. Allenatore: Conte.

A DISP. Padelli, D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Lazaro, Barella, Gagliardini, Asamoah, Dimarco, Borja Valero, Sanchez, Lautaro.

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

A DISP. Proto, Guerrieri, Vavro, Patric, Marusic, Lukaku, Jony, Parolo, Cataldi, Berisha, Adekanye, Caicedo.

ARBITRO: Maresca di Napoli.