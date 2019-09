Diretta Cagliari-Verona ore 18:00: come vederla in tv e formazioni ufficiali

CAGLIARI - La squadra di Rolando Maran ospita la neopromossa Hellas Verona nella sfida delle ore 18:00 valida per la sesta giornata di campionato. I rossoblù arrivano all’appuntamento della Sardegna Arena con l’entusiasmo alle stelle dopo il sorprendente successo in casa del Napoli nel turno infrasettimanale e puntano a inanellare la quarta vittoria consecutiva in questo campionato. Dall’altra parte, il Verona cercherà di piazzare l’acuto decisivo, provando a ripetere quanto fece il Brescia nella prima giornata di campionato. Gli scaligeri hanno finora centrato un solo successo in campionato, ottenuto proprio in trasferta, in occasione del secondo turno contro il Lecce.

Diretta tv e streaming Cagliari-Verona

La partita tra Cagliari e Verona è in programma alle ore 18:00 alla Sardegna Arena e sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport Hd 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.



Formazioni ufficiali Cagliari-Verona

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Nandez, Castro, Cigarini; Rog; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Rolando Maran.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, M. Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. Allenatore: Ivan Juric.

Arbitro: Volpi di Arezzo