Bologna, Mihajlovic dimesso: contro la Juve va in panchina?

Questa mattina il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato dimesso verso le 11.20 dal reparto di Ematologia dell'ospedale Sant'Orsola, dove sta combattendo da inizio luglio la sua battaglia contro la leucemia. Ad attenderlo la moglie Arianna. Gli ultimi esami ematici erano in linea con le aspettative dei medici e così potrà trascorrere alcuni giorni insieme alla famiglia nella sua casa di Roma. Così aveva già fatto dopo il primo ciclo di cure.

Mihajlovic in panchina contro la Juve?

Caricati i bagagli su un'auto blu, Sinisa e consorte hanno fatto giusto in tempo a dribblare i fotografi prima di infilarsi sulla macchina e allontanarsi lungo il vialetto interno dell'ospedale. Domenica Mihajlovic al Dall'Ara aveva guidato, dalla panchina, la sua squadra, che sul campo aveva pareggiato 2-2 con la Lazio. Probabile che la prossima settimana possa essere a Casteldebole per seguire la squadra negli allenamenti e, se il tempo sarà clemente, per guidare i suoi ragazzi nel match del 19 ottobre tra la Juventus e il Bologna dalla panchina dello Stadium di Torino.