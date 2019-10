Sampdoria-Roma, allerta meteo: la gara è a rischio

GENOVA - Il maltempo che sta iniziando va colpire la Liguria mette a rischio la disputa della partita Sampdoria-Roma in programma domenica alle 15 al Ferraris a Genova. Si attende la giornata di domani per prendere una decisione sullo svolgimento della gara. "Aspettiamo il bollettino dell'Arpal per domani intorno all'ora di pranzo - spiega Sergio Gambino, consigliere comunale di Genova con delega alla Protezione Civile - così ci saranno ulteriori elementi in più per decidere e avere un quadro completo sull'allerta e a quel punto si valuterà anche il match del Ferraris". Sulla Liguria sono attese forti piogge da questa sera che dovrebbero intensificarsi domani e domenica.