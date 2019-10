Tutte le probabili formazioni dell'ottava giornata di Serie A

TORINO - Dopo la sosta per le nazionali, riparte il campionato di Serie A con un'ottava giornata che prevede un programma fitto e ricco di sfide interessanti. A cominciare dall'anticipo di oggi alle 15 tra Lazio e Atalanta. Alle 18 sarà invece il Napoli a scendere in campo dove, davanti al proprio pubblico, si troverà di fronte l'Hellas Verona di Juric. In serata la Juve, capolista dopo il successo al Meazza contro l'Inter, sfida il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Nel lunch match domenicale l'Inter, che deve fare i conti con alcune assenze per infortunio, fa visita al Sassuolo. Alle 15 scenderanno in campo: Sampdoria-Roma, Cagliari-Spal e Udinese-Torino, con i granata che prima della sosta sono riusciti a fermare il Napoli (0-0). In serata grande attesa per l'esordio di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. I rossoneri sono chiamati a vincere ancora dopo i tre punti conquistati contro il Genoa prima della sosta, ma per farlo dovranno superare il Lecce di Fabio Liverani, Chiuderà il programma di giornata la sfida al Rigamonti di lunedì alle 20.45 tra Brescia e Fiorentina. Ecco tutte le ptobabili formazioni:

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ATALANTA (oggi ore 15)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. ALL.: Inzaghi. A DISP.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Patric, Marusic, Jony, Lukaku, Cataldi, Berisha, Adekanye, Caicedo. INDISPONIBILI: -. SQUALIFICATI: Leiva.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. ALL: Gasperini. A DISP.: Sportiello, Rossi, Palomino, Djimsiti, Ibanez, Castagne, Malinovskyi, De Roon, Arana, Barrow. INDISPONIBILI: Zapata. SQUALIFICATI: -.

[[smiling:98732]]