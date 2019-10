Diretta Lazio-Atalanta ore 15: come vederla in tv e probabili formazioni

ROMA - Ottava giornata di Serie A che inizia dall'Olimpico subito dopo la sosta per le nazionali. Sarà la Lazio di Simone Inzaghi a cercare i primi tre punti di questo week-end, ma sfidare l'Atalanta in questo momento non sembra molto semplice. La Dea, infatti, è al terzo posto in campionato e arriva da 5 risultati utili consecutivi con una sola sconfitta subita in queste prime 7 giornate di campionato. I biancocelesti arrivano, invece, dal pareggio ottenuto in casa del Bologna per 2-2 nello scorso turno di Serie A e sono pronti a ritrovare la vittoria in un match che potrà essere molto spettacolare.

Lazio-Atalanta, diretta tv e streaming

La sfida tra Lazio e Atalanta è in programma alle ore 15 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La diretta streaming sarà visibile sulla piattaforma Skygo.

Segui Lazio-Atalanta LIVE sul nostro sito

Probabili formazioni Lazio-Atalanta

La Lazio dovrebbe ricominciare da dove aveva finito: linea difensiva probabilmente composta da Luiz Felipe e Radu ai lati di Acerbi. Lazzari potrebbe tornare titolare a destra con Lulic a sinistra, mentre Parolo dovrebbe sostituire Leiva in mezzo al campo con Luis Alberto e Milinkovic ai suoi lati. Tandem d'attacco che potrebbe essere quello solito con Correa e Immobile. Con Zapata fuori per infortunio, Gasperini si dovrebbe affidare a Luis Muriel nel ruolo di attaccante centrale con Gomez e Ilicic che dovrebbero girare attorno al colombiano. A centrocampo, possibile turno di riposo per De Roon dopo le fatiche con la nazionale olandese a vantaggio di Pasalic, mentre sulle fasce dovrebbero vedersi Hateboer da una parte e Castagne dall'altra. Reparto difensivo, invece, affidato probabilmente a Toloi, Kjaer e Masiello per proteggere Gollini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

A DISP.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Vavro, Marusic, Jony, Lukaku, Anderson, Cataldi, Adekanye, Caicedo.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic; Muriel. Allenatore: Gasperini

A DISP.: Sportiello, Rossi, Palomino, Djimsiti, Ibanez, Gosens, Malinovskyi, De Roon, Arana, Barrow.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.