Diretta Udinese-Torino ore 15: come vederla in tv e probabili formazioni

UDINE - Con una sola vittoria nelle ultime 5 giornate, il Torino di Mazzarri deve ricominciare a far punti e questa trasferta in Friuli potrebbe essere l'occasione giusta. L'Udinese di Tudor, squalificato e non presente in panchina, proverà a mettere in difficoltà i granata in questa ottava giornata di Serie A perché in casa i friulani non possono permettersi passi falsi per non rovinare la propria classifica. Il Torino, però, può contare su un Belotti tornato rivitalizzato dalla doppietta con la nazionale e deve puntare all'intera posta in palio che manca da due gare di Serie A. Vietato sbagliare, dunque, per i granata che sono attesi da una gara complicata, ma che dev'essere quella della svolta per iniziare al meglio questo mini ciclo di 5 giornate che porterà fino alla prossima sosta di metà novembre.

Udinese-Torino, diretta tv e streaming

La sfida tra Udinese-Torino è in programma alle ore 15 allo stadio Dacia Arena di Udine e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 253. La diretta streaming sarà visibile sulla piattaforma Skygo.

Segui Udinese-Torino LIVE sul nostro sito

Probabili formazioni Udinese-Torino

Tudor squalificato non sarà in panchina a guidare la squadra, ma può contare sul recupero di Becao in difesa che dovrebbe subito partire da titolare insieme ad Ekong e Samir. Ter Avest, invece, dovrebbe sostituire l'infortunato Larsen con De Paul che dovrebbe agire da mezz'ala insieme a Jajalo e Mandragora. In avanti dovrebbe esserci spazio per Lasagna ed Okaka. Il Toro di Mazzarri dovrebbe sistemarsi con Verdi a supporto di Belotti e con Ansaldi e Laxalt sulle fasce. In mezzo i titolari dovrebbero esserci Lukic e Baselli con Rincon mediano. Lyanco, infine, dovrebbe essere preferito a Bonifazi in difesa.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. ALL.: Gotti (Tudor squalificato).

A DISP.: Nicolas, Perisan, Sierralta, Opoku, De Maio, Nuytinck, Walace, Barak, Fofana, Pussetto, Nestorovski, Teodorczyk.



TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Rincon, Lukic, Baselli, Laxalt; Verdi; Belotti. ALL.: Mazzarri.

A DISP.: Rosati, Ujkani, Djidji, Bremer, Bonifazi, Aina, De Silvestri, Meité, Berenguer, Falque, Zaza, Millico.

ARBITRO: Abisso.