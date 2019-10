Diretta Fiorentina-Lazio ore 20.45: come vederla in tv e probabili formazioni

FIRENZE - Fiorentina-Lazio chiuderà il programma della nona giornata . Le due squadre scenderanno in campo al Franchi alle ore 20.45 . I Viola, dopo un inizio di stagione difficoltoso (due punti nelle prime quattro giornate), sembrano aver trovato la quadratura del cerchio: tre vittorie e un pari, quello di lunedì a Brescia, nelle ultime quattro. La Lazio , reduce dalla sconfitta in Europa League contro il Celtic (2-1) e dal pari in rimonta contro l'Atalanta (i bianconelesti alla fine del primo tempo erano sotto per 3-0), cerca il successo per tentare di riagganciare la zona europa. Intanto, la Lazio non vince da tre trasferte consecutive in Serie A (1N, 2P): la squadra biancoceleste non fa peggio da marzo 2016, quando ottenne sei pareggi di fila.

Come vederla in tv

Fiorentina-Lazio è in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Fiorentina-Lazio: le probabili formazioni

Nessun cambio per Montella rispetto all'11 sceso in campo lunedì contro il Brescia. Confermati Chiesa e Ribery dunque in avanti, con il centrocampo a cinque composto da Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli e Dalbert e Milenkovic, German Pezzella e Caceres davanti a Dragowski. Simone Inzaghi dovrebbe schierarsi a specchio. A destra dovrebbe tornare titolare Lazzari, autore della rete di giovedì in Europa League, con Lulic sull'altra corsia. In mediana dovrebbe riprendersi una maglia da titolare Lucas Leiva, assente per squalifica nel match contro l'Atalanta. Milinkovic e Luis Alberto dovrebbero essere le dee mezzali, con Caicedo che dovrebbe prendere il posto di Correa per far coppia con Immobile in avanti.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. ALL.: Montella. A DISP.: Terraciano, Ceccherini, Ranieri, Venuti, Cristoforo, Zurkowski, Benassi, Ghezzal, Sottil, Boateng, Vlahovic, Pedro. INDISPONIBILI: -. SQUALIFICATI: -.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. ALL.: Inzaghi. A DISP.: Guerrieri, Vavro, Bastos, Patric, Marusic, J. Lukaku, Parolo, V. Berisha, Cataldi, Jony, Adekanye, Correa.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.