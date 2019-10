Diretta Lazio-Torino ore 21: come vederla in tv e formazioni ufficiali

ROMA - Umori opposti per Lazio e Torino. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria in trasferta contro la Fiorentina, mentre la squadra di Walter Mazzarri, dopo un inizio di campionato scoppiettante, sembra esser entrata in un tunnel dal quale non si vede la luce. Solo due punti nelle ultime quattro partite, con l'ultima vittoria che risale a oltre un mese fa (2-1 contro il Milan il 26 settembre). Nel match di domenica contro il Cagliari, il Toro è riuscito ad acciuffare il pari grazie alla rete siglata da Zaza dopo esser passato in svantaggio. Poi, come ha sottolineato Mazzarri, il braccino corto.

