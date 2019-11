Arbitri Serie A: Torino-Juve sarà diretta da Doveri

TORINO - L'11ª giornata del campionato di Serie A sta per partire, con tanti match interessanti in programma. Per quanto riguarda le designazioni arbitrali, il derby della Mole tra Torino e Juve sarà diretto dal fischietto di Roma Daniele Doveri che, per l'occasione, sarà coadiuvato dai guardalinee Giallatini e Tegoni. Il big match dell'Olimpico tra Roma e Napoli è stato invece affidato a Rocchi di Firenze. Il posticipo domenicale del Meazza tra Milan e Lazio andrà a Calvarese di Teramo, mentre La Penna dirigerà la sfida del Dall'Ara tra il Bologna di Sinisa Mihajlovic e l'Inter di Antonio Conte.

Serie A: ecco gli arbitri dell'11ª giornata

Roma - Napoli (02/11, ore 15) arbitro: Rocchi di Firenze (Meli-Peretti)

Bologna - Inter (02/11, ore 18) arbitro: La Penna di Roma (Passeri-Cecconi)

Torino - Juventus (02/11, ore 20.45) arbitro: Doveri di Roma (Giallatini-Tegoni)

Atalanta - Cagliari (03/11, ore 12.30) arbitro: Abisso di Palermo (Colarossi-Di Iorio)

Genoa - Udinese (03/11, ore 15) arbitro: Pasqua di Tivoli (Mondin-Baccini)

Lecce - Sassuolo (03/11, ore 15) arbitro: Ros di Pordenone (Ranghetti-Gori)

Verona - Brescia (03/11, ore 15) arbitro: Mariani di Aprilia (Fiorito-Schenone)

Fiorentina - Parma (03/11, ore 18) arbitro: Pairetto di Nichelino (Vivenzi-Vecchi)

Milan - Lazio (03/11, ore 20.45) arbitro: Calvarese di Teramo (Costanzo-Alassio)

Spal - Sampdoria (04/11, ore 20.45) arbitro: Chiffi di Padova (Liberti-Capaldo)