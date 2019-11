Diretta Fiorentina-Parma ore 18: come vederla in tv e formazioni ufficiali

FIRENZE - Dopo il successo di mercoledì contro il Sassuolo al Mapei Stadium, la Fiorentina di Vincenzo Montella ospita all'Artemio Franchi il Parma , reduce dal ko interno contro l'Hellas Verona. I viola, dopo la sconfitta contro la Lazio, hanno ritrovato il successo, il quarto in campionato e non intendono fermarsi. Fiorentina e Parma hanno pareggiato solo una delle ultime 15 gare di Serie A disputate al Franchi (2-2 nel 2013), completano il parziale nove successi viola e cinque gialloblù.

Come vederla in tv

Fiorentina-Parma è in programma stasera alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in esclusiva in diretta Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Parma

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Ghezzal, Boateng, Chiesa. ALL.: Montella. A DISP.: Terracciano, Brancolini, Cristoforo, Lirola, Rasmussen, Terzic, Ceccherini, Zurkowski, Sottil, Vlahovic, Pedro, Benassi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gius.Pezzella; Kucka, Scozzarella, Hernani; Karamoh, Kulusevski, Gervinho. ALL.: D’Aversa. A DISP.:Colombi, Alastra, Camara, Barillà, Brugman, Sprocati, Adorante.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.