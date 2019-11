Milan-Lazio 1-2: Correa lancia Inzaghi al 4° posto

MILANO - Terza vittoria consecutiva in campionato per la Lazio, il Milan non riesce invece a dare continuità al successo ottenuto contro la Spal: primo tempo vibrante, con Immobile che firma il vantaggio dopo essere stato fermato dalla traversa, rossoneri che vanno al riposo in parità grazie alla sfortunata autorete di Bastos. All'83', il colpo da tre punti firmato da Correa. Sorride Simone Inzaghi, quarto in classifica a quota 21 (ex aequo con Atalanta e Cagliari), Pioli scivola all'undicesimo posto con 13.

Milan-Lazio 0-1: apre Immobile

Complice l'assenza di Suso, Pioli conferma il tridente visto contro la Spal, con Castillejo e Calhanoglu ai lati di Piatek, mentre in difesa, con Musacchio ko, Calabria terzino destro e Duarte al centro al fianco di Romagnoli. Simone Inzaghi, invece, si affida al solito 3-5-1-1, con Bastos al fianco di Acerbi e Radu, Leiva che si riprende il posto in cabina di regia e Correa a supporto di Immobile. È proprio del bomber di Torre Annunziata la prima occasione della partita (5'), ma il tiro indirizzato sul secondo palo è controllato con sicurezza da Donnarumma. Grande pressing e ritmi altissimi da parte di entrambe le formazioni in campo, conseguenza naturale sono alcuni errori tecnici che rischiano di tramutarsi in pericolose ripartenze. Al 16' prova a farsi vedere il Milan con un calcio di punizione di Calhanoglu che si spegne sul fondo, colossale l'occasione sciupata da Paquetà al 21', tutto solo sul vertice destro dell'area di rigore biancoceleste. La Lazio risponde seduta stante e, se al 22' la traversa gli nega la gioia del gol, Immobile sblocca il risultato tre giri di lancetta più tardi con uno spettacolare colpo di testa sul perfetto assist di Lazzari.