ROMA- La dodicesima giornata di Serie A, ultima prima della sosta per le nazionali, è partita con la sfida terminata 3-1 al Mapei tra Sassuolo e Bologna. Oggi si scende ancora in campo e lo fa per primo il Torino di Mazzarri che in casa del Brescia, all'esordio con Grosso in panchina, vuole far punti per uscire dalla crisi. La squadra granata sembra in difficoltà in quanto è a secco di vittore dal 26 settembre. Si continua con l'Inter, poi, che vuole continuare l'inseguimento alla Juventus ospitando il Verona in un Meazza pieno. Si chiude il programma del sabato con il Napoli che aspetta il Genoa di Thiago Motta per prendersi i tre punti. Domenica, invece, si chiuderà con il big match tra Juventus e Milan allo Stadium: una classica che non perde mai il suo fascino. Lunch match caratterizzato da Cagliari e Fiorentina che in Sardegna vogliono la vittoria, mentre le gare delle 15 vedranno in campo la Lazio contro il Lecce per tenersi un posto europeo, Sampdoria-Atalanta e Udinese-Spal per la salvezza. Alle 18, infine, la Roma vuole continuare la striscia positiva contro il Parma al Tardini.

Ecco tutte le probabili formazioni della 12ª giornata di Serie A:

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-TORINO (ORE 15)

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Cistana, Magnani, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek, Ayè; Balotelli. ALL.: Grosso. A DISP.: Alfonso, Mangraviti, Martella, Gastaldello, Curcio, Ndoj, Zhmral, Alfr. Donnarumma, Morosini. INDISPONIBILI: Dessena, Tremolada, Torregrossa, Chancellor.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Aina, Meité, Rincon, Lukic, Ansaldi; Belotti, Verdi. ALL.: Mazzarri. A DISP.: Rosati, Ujkani, Djidji, Bremer, De Silvestri, Laxalt, Berenguer, Edera, Millico. INDISPONIBILI: Bonifazi, Iago Falque, Baselli, Zaza.