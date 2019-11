L’Inter batte 2-1 il Verona e vola in testa: magia di Barella

MILANO - L’Inter recepisce positivamente la strigliata di Antonio Conte, batte il Verona 2-1 a San Siro e sale in vetta alla classifica in attesa che la Juve affronti il Milan domani sera. I nerazzurri faticano per un'ora, pur premendo molto, e poi piegano la formazione di Juric negli ultimi 30 minuti, acciuffando nel finale un successo meritato. Decide il match un gran gol di Barella.

Inter-Verona, la cronaca del match

Conte, rispetto alla gara vinta a Bologna, inserisce Vecino al posto di Gagliardini in mezzo al campo, mentre rispetto alla gara di Dortmund i cambi sono Bastoni per Godin e Lazaro per Candreva. Nel Verona non ci sono Kumbulla in difesa, sostituito da Günter, e Veloso a centrocampo, rimpiazzato da Pessina. Il Verona passa su calcio di rigore concesso per un tocco di Handanovic su Zaccagni lanciato in porta e abile nel cercare il contatto: è il 18’ e Verre trasforma con una botta centrale, firmando il suo primo gol in Serie A alla 65ª presenza. L’Inter non resta a guardare e reagisce: al 25’ Lukaku prima impegna Silvestri e poi sfiora il palo in diagonale, due minuti più tardi Brozovic tenta il tiro a giro che finisce non lontano dall’incrocio della porta scaligera. Poi, al 44’, è Vecino ad andare a un passo dal pareggio: l’uruguaiano calcia a botta sicura con Silvestri già a terra, il portiere veronese però riesce a smanacciare sulla linea ed Empereur calcia via il pallone prima che superi totalmente la striscia bianca. L’arbitro Valeri fa segno che la Goal line technology gli ha segnalato che non è gol.