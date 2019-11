Diretta Juventus-Milan ore 20.45: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

TORINO - Dopo la vittoria dell'Inter ai danni del Verona la Juventus è chiamata a rispondere presente nel posticipo della 12esima giornata di Serie A. Allo Stadium arriverà un Milan che cerca un risultato importante in modo da poter dare una svolta definitiva alla stagione. Il rendimento, dall'approdo di Pioli, è stato troppo altalenante. Un pareggio, una vittoria e due sconfitte per i rossoneri. I bianconeri, invece, sono reduci da tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League e proveranno a mantenere l'imbattibilità in campionato.

Dove vederla in tv

La sfida dello Stadium tra Juventus e Milan sarà visibile solo per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A: fischio d'inizio alle ore 20:45. Il match sarà visibile anche in streaming attraverso Skygo e NowTv.

Segui Juventus-Milan in diretta sul nostro sito

Formazioni ufficiali Juventus-Milan

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. ALL. : Sarri.

A disp.: Buffon, Pinsoglio; Danilo, Demiral, De Sciglio, Rugani; Emre Can, Khedira, Rabiot, Ramsey; Douglas Costa, Dybala

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, T. Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu. ALL. : Pioli.

A disp.: Donnarumma A., Reina; Calabria, Caldara, Gabbia, Rodríguez; Biglia, Bonaventura; Leão, Rebi?.

ARBITRO: Maresca