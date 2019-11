Diretta Lazio-Lecce ore 15: come vederla in tv e formazioni ufficiali

ROMA - La Lazio di Simone Inzaghi non può sbagliare e all'Olimpico contro il Lecce la vittoria è d'obbligo. La squadra di Liverani ha fatto molto bene in trasferta finora mettendo in difficoltà chiunque, ma i biancocelesti, che sono reduci dalla sconfitta in Europa qui all'Olimpico contro il Celtic, vogliono solo i tre punti per andare alla sosta con serenità. Con due vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle sei trasferte giocate finora, infatti, il Lecce ha buoni numeri lontano dal "Via del Mare", mentre la squadra di Inzaghi in casa non ha mai perso in campionato con tre vittorie e due pareggi.

Come vederla in tv

Lazio-Lecce è in programma stasera alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. ALL.: Inzaghi.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Lapadula, Babacar. ALL.: Liverani.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.