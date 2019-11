Parma-Roma 2-0: Kolarov sbatte sul palo, Sprocati-Cornelius non perdonano

PARMA - La Roma cade 2-0 a Parma sotto i colpi dell'ex Lazio Sprocati e di Cornelius ed abdica al terzo posto della classifica di Serie A dopo 12 giornate in favore dei biancocelesti e del sempre più sorprendente Cagliari. Nella prima frazione i giallorossi vivono sulle fiammate di Zaniolo, Kluivert e Pastore, le ambizioni s'infrangono però sul palo colpito da Kolarov in apertura di ripresa. Spinazzola e Gervinho danno forfait per infortunio, è il sostituto dell'ivoriano, Mattia Sprocati, a cambiare il volto del match.

Parma-Roma 0-0: ko Spinazzola e Gervinho

Fonseca fa visita al Parma confermando 10/11 della squadra schierata a Moenchengladbach in Europa League (l'ex Juve Spinazzola l'unica novità sulla corsia destra), D'Aversa recupera Cornelius e lo lancia al centro dell'attacco affiancato dal grande ex della partita, Gervinho (88 presenze e 26 gol in giallorosso), e dall'altro elemento arrivato in estate in prestito dall'Atalanta: Kulusevski. È proprio l'ivoriano l'oggetto dei primi flash dei fotografi a bordocampo, con due percussioni palla al piede ben contenute da Smalling, poi, dopo una buona chance capitata sulla testa di Fazio, spara alto a conclusione di un pregevole schema da calcio d'angolo. È quindi Cornelius ad impegnare Pau Lopez con un tiro da fuori reso ancor più insidioso dalla deviazione di Fazio. Zaniolo (ammonito al 10' per un gomito alto sulla marcatura di Gagliolo) e Kluivert provano a prendere per mano la Roma: da un tentativo del giovane talento della Nazionale di Mancini, infatti, nasce un'occasione pericolosa fallita da Dzeko (strepitoso Sepe). Tutto inutile, il bosniaco era nettamente in fuorigioco. Al 25' alza bandiera bianca Spinazzola per noie muscolari, sostituito da Santon, il Parma acquisisce fiducia e sfiora il vantaggio con Cornelius (cicca la sfera a tu per tu con Lopez) e Gagliolo (tiro debole da ottima posizione, bloccato a terra dal portiere spagnolo). Il primo tempo volge al termine con un tiro da fuori area di Kluivert e con un destro ad incrociare di Sprocati, appena entrato dopo l'infortunio occorso a Gervinho.