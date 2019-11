Serie A, arbitri: Atalanta-Juve a Rocchi. Maresca per Torino-Inter

TORINO - La Serie A è pronta a scendere in campo per la 13ª giornata di campionato dopo lo stop per le Nazionali. Tante le sfide avvincenti in programma. A cominciare dal match tra Atalanta e Juventus in programma sabato alle 15. La squadra di Gasperini sta confermando gli ottimi risultati della scorta stagione e vuole costringere alla prima sconfitta stagionale i bianconeri. La sfida sarà arbitrata dall'esperto fischietto di Firenze Rocchi, che verrà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Cecconi. Alle 18 altra partita interessante, quella tra Milan e Napoli al Meazza. Le due squadre devono cercare di uscire dal tunnel nel quale si sono infilate nell'ultimo periodo. Sarà Orsato a dirigere il match, mentre Giallatini e Mondin saranno gli assistenti. Toccherà invece a Maresca l'anticipo della 20.45 tra Torino e Inter.

Serie A, 13ª giornata: tutte le designazioni arbitrali

Atalanta - Juventus (23/11, ore 15) arbitro: Rocchi di Firenze (Peretti-Cecconi)

Milan - Napoli (23/11, ore 18) arbitro: Orsato di Schio (Giallatini-Mondin)

Torino - Inter (23/11, ore 20.45) arbitro: Maresca di Napoli (Meli-Bindoni)

Bologna - Parma (24/11 ore 12.30) arbitro: Abisso di Palermo (Tegoni-Ranghetti)

Roma - Brescia (24/11 ore 15 ) arbitro: Di Bello di Brindisi (Costanzo-Imperiale)

Sassuolo - Lazio (24/11 ore 15 ) arbitro: Chiffi di Padova (Schenone-Di Iorio)

Verona - Fiorentina (24/11 ore 15 ) arbitro: Giua di Olbia (Prenna-Gori)

Sampdoria - Udinese (24/11 ore 18) arbitro: Pairetto di Nichelino (Alassio-Valeriani)

Lecce - Cagliari (24/11 ore 20.45) arbitro: Mariani di Aprilia (Vivenzi-Lo Cicero)

Spal - Genoa (25/11, ore 20.45) arbitro: Giacomelli di Trieste (Passeri-Margani)