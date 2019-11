Tutte le probabili formazioni della 13ª giornata di Serie A

TORINO - La 13ª giornata di Serie A si apre con tre gare pazzesche: si parte subito con Atalanta-Juve al Gewiss Stadium di Bergamo con la squadra di Sarri che cerca i tre punti per rimanere in vetta alla classifica, anche se sarà orfana di Cristiano Ronaldo non convocato. A seguire, altro big match: a San Siro arriva il Napoli per sfidare il Milan di Pioli. Entrambe le squadre stanno attraversando un serie negativa e per entrambe può essere questa la gara della svolta. Chiusura, invece, dedicata all'altra sfida affascinante di questo turno tra Torino e Inter all'Olimpico con i granata a caccia dell'impresa contro i nerazzurri di Conte che vogliono rimanere in lotta per il primo posto. Domenica, invece, il lunch match sarà caratterizzato dal derby dell'Emilia tra Bologna e Parma al Dall'Ara. A seguire, solite tre gare alle 15: Sassuolo-Lazio, Roma-Brescia e Verona-Fiorentina con il ritorno di Ribery dopo le tre giornate di squalifiche. Alle 18, sfida importante al Ferraris tra Sampdoria e Udinese, mentre a chiudere il palinsesto domenica ci pensa la sorpresa Cagliari in casa del Lecce di Liverani. La giornata, infine, si chiude con il posticipo del lunedì tra Spal e Genoa in un'autentica sfida salvezza.

Ecco tutte le probabili formazioni:

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-JUVE (ORE 15)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel. ALL.: Gasperini. A DISP.: Sportiello, Rossi F., Masiello, Djimsiti, Arana, Castagne, Ibanez, Barrow, Traore, Piccoli. INDISPONIBILI: Zapata. SQUALIFICATI: Ilicic, Malinovskyi.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Higuain. ALL.: Sarri. A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Cuadrado, Emre Can, Bentancur, Ramsey, Douglas Costa. INDISPONIBILI: Perin, Pjaca, Ronaldo, Chiellini, Mandzukic, Rabiot, Alex Sandro. SQUALIFICATI: -.