Diretta Sassuolo Lazio ore 15: come vederla in tv e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - La Lazio , ospite del Sassuolo, cerca la quinta vittoria consecutiva in questo match valevole per la tredicesima giornata di Serie A . I biancocelesti stanno attraversando un momento di grazia e occupano la terza posizione in classifica a quota 24 punti, in compagnia del Cagliari che sarà impegnato al Via del Mare di Lecce. I padroni di casa, invece, sono reduci dal successo per 3-1 contro il Bologna. Gli uomini guidati da De Zerbi hanno raccolto sette punti nelle ultime cinque gare. Caputo e compagni dovranno trovare un altro risultato positivo in modo da incrementare le quattro lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

Sassuolo-Lazio: come vederla in tv

La sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Lazio, in programma oggi alle ore 15 a Reggio Emilia, sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati Sky sul canale 253. Il match sarà visibile anche in streaming attraverso SkyGo e NowTv.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio

Il Sassuolo dovrà fare a meno di Berardi e Defrel infortunati. In attacco, dunque, scelte obbligate per De Zerbi, che dovrebbe schierare la coppia formata da Boga e Caputo con Djuricic a supporto. Solito 3-5-2 invece per Simone Inzaghi. In difesa potrebbe esserci spazio per Patric al posto di Luiz Felipe.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic; Boga, Caputo. ALL.: De Zerbi. A DISP.: Turati, Russo, Peluso, Muldur, Tripaldelli, Piccinini, Obiang, Bourabia, Mazzitelli, Raspadori.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. ALL.: Inzaghi. A DISP.: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Bastos, Vavro, J. Lukaku, Cataldi, Parolo, Jony, Adekanye, A. Anderson, Caicedo.

ARBITRO: Chiffi di Padova