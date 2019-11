Diretta Roma-Brescia ore 15: dove vederla in tv e probabili formazioni

ROMA - Dopo il ko contro il Parma prima della sosta per le nazionali, la Roma cerca riscatto e oggi alle 15 allo stadio Olimpico ospita un Brescia in piena crisi, ultimo in classifica e reduce da quattro sconfitte consecutive. Dopo una partenza positiva, le Rondinelle hanno inanellato ben sei sconfitte nelle ultime sette e non vincono dalla trasferta in Friuli contro l'Udinese (1-0 firmato Romulo). Grosso dovrà pure fare i conti con il caso Balotelli, non convocato per il match di oggi. La squadra di Fonseca, intanto, vincendo supererebbe in classifica l'Atalanta, sconfitta ieri in rimonta contro la Juve, e insidierebbe Cagliari e Lazio, al terzo posto con 24 punti.