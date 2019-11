Diretta Lecce-Cagliari ore 20.45: come vederla in tv e formazioni ufficiali

LECCE - Alle 20.45, nel posticipo domenicale della 13ª giornata, il Lecce di Fabio Liverani ospita una delle squadre più in forma del campionato, il Cagliari. I sardi, reduci dal 5-2 interno contro la Fiorentina, non perdono dalla seconda giornata, quando i gol di Lautaro e Lukaku piegarono i ragazzi di Maran. Da quel momento dieci risultati utili consecutivi con ben sette vittorie e tre pareggi che hanno fatto volare in classifica Nainggolan e compagni, al terzo posto con 24 punti insieme alla Lazio. Di fronte ci sarà un Lecce in cerca di punti, che non vince da due mesi (ultimo successo in casa della Spal per 2-1) e che in classifica è solo a una lunghezza dal terzultimo posto, attualmente occupato dalla Sampdoria. Nelle precedenti 16 sfide tra Cagliari e Lecce in Serie A solo tre sono terminate in pareggio: completano il parziale sette successi sardi e sei pugliesi.