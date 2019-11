Diretta Lecce-Cagliari ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv

LECCE - Lecce e Cagliari scenderanno in campo oggi alle 15 dopo che ieri la pioggia abbondante ha reso il terreno di gioco impraticabile, costringendo l'arbitro Mariani a rinviare il match. Il direttore di gara, insieme ai due capitani, Nainggolan e Lucioni, ha effettuato diversi sopralluoghi, ma dopo 36 minuti è arrivata la decisione ufficiale. I sardi, intanto, non vogliono arrestare la propria corsa e, dopo dieci risultati utili consecutivi (sette vittorie e tre pareggi), vogliono vincere anche contro la squadra di Liverani per agganciare in classifica la Lazio al terzo posto. Di fronte il Lecce che, dopo quattro pareggi consecutivi, nell'ultima sfida di campionato ha incassato il ko proprio contro i biancocelesti di Simone Inzaghi (4-2). I salentini sono a quota 10 punti in classifica e una vittoria oggi gli permetterebbe di scavalcare la Sampdoria, agganciando Sassuolo e Bologna.

Lecce-Cagliari: dove vederla in tv

Lecce-Cagliari è in programma oggi alle ore 15 allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Probabili formazioni

Liverani dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 per cercare di far risultato contro una delle squadre più in forma del campionato. Tabanelli, l'ex Tachtsidis e Petriccione dovrebbero comporre la mediana, con Shakov alle spalle del duo d'attacco che, salvo novità dell'ultim'ora, dovrebbe essero composto da La Mantia e Lapadula. Maran dovrebbe rispondere con un offensivo 4-3-3. Nandez, Cigarini e Rog dovrebbero fare da collante tra difesa e attacco, mentre il tridente Nainggolan-Simeone-Joao Pedro sarà chiamato a impensierire la retroguardia avversaria.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Petriccione; Shakov; La Mantia, Lapadula. ALL.: Liverani. A DISP.: Riccardi, Vera, Benzar, Farias, Dubickas, Vigorito, Gallo, Meccariello, Dell’Orco, Imbula, Lo Faso.

CAGLIARI (4-3-3): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Simeone, Joao Pedro. ALL.: Maran. A DISP.: Rafael, Aresti, S.Pinna, Mattiello, Faragò, Walukiewicz, Ionita, C.Oliva, Deiola, Castro, Cerri.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.