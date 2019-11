Diretta Lecce-Cagliari ore 15: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

LECCE - Lecce e Cagliari scenderanno in campo oggi alle 15 dopo che ieri la pioggia abbondante ha reso il terreno di gioco impraticabile, costringendo l'arbitro Mariani a rinviare il match. Il direttore di gara, insieme ai due capitani, Nainggolan e Lucioni, ha effettuato diversi sopralluoghi, ma dopo 36 minuti è arrivata la decisione ufficiale. I sardi, intanto, non vogliono arrestare la propria corsa e, dopo dieci risultati utili consecutivi (sette vittorie e tre pareggi), vogliono vincere anche contro la squadra di Liverani per agganciare in classifica la Lazio al terzo posto. Di fronte il Lecce che, dopo quattro pareggi consecutivi, nell'ultima sfida di campionato ha incassato il ko proprio contro i biancocelesti di Simone Inzaghi (4-2). I salentini sono a quota 10 punti in classifica e una vittoria oggi gli permetterebbe di scavalcare la Sampdoria, agganciando Sassuolo e Bologna.