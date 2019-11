Il Lecce rimonta il Cagliari: Calderoni fa 2-2 nel recupero

LECCE - Quattro gol, tre espulsi e due rigori. Un punto a testa tra Lecce e Cagliari al termine di 90 minuti che hanno regalato emozioni a non finire. Soprattutto in chiusura di partita, quando i padroni di casa, sotto di due gol (Joao Pedro e Nainggolan), hanno trovato la forza per reagire. L'episodio decisivo è stato il fallo di mano e il rosso ai danni di Cacciatore, che ha salvato sulla linea il colpo di testa di La Mantia. Lapadula segna e scoppia la rissa con Olsen, entrambi allontanati dall'arbitro Mariani. Assalto finale dei giallorossi che trovano il pareggio in extremis grazie a Calderoni, autore del 2-2 anche a San Siro contro il Milan. Un recupero carico di pathos dopo il rinvio per maltempo di ieri sera.

La Mantia ingenuo, Joao Pedro non perdona

Finalmente si gioca al Via del Mare. Dopo il rinvio di ieri sera a causa del nubifragio che si era abbattuto su Lecce, squadre finalmente in campo per un atipico lunedì di Serie A. Padroni di casa subito alla ricerca del vantaggio: al quarto d'ora sono già quattro i calci d'angolo battuti dalla squadra di Liverani. La chace migliore per i salentini però arriva dal colpo di testa di La Mantia su cross di Rispoli. L'attaccante leccese, sbloccatosi prima della sosta contro la Lazio, si rende protagonista dell'episodio che cambia le sorti del primo tempo. Fallo di mano ingenuo su un traversone innocuo proveniente da destra e inevitabile calcio di rigore assegnato da Mariani che, dopo aver consultato il Var, indica il dischetto. Dagli undici metri Joao Pedro non sbaglia e il Cagliari passa in vantaggio. Passano pochi minuti e La Mantia è ancora protagonista, stavolta in avanti: il suo tiro colpisce la spalla di Cacciatore che rischia di spiazzare Olsen, il riflesso del portiere svedese è prodigioso e i rossoblù rimangono sopra di un gol fino alla duplice fischio dell'arbitro.

Nainggolan raddoppia

Si riprende con gli stessi 22 protagonisti del primo tempo. E con un'altra super parata di Olsen, che stavolta si oppone a Lapadula, bravo a smarcarsi e calciare di prima intenzione. Il portiere in presentito dalla Roma però copre molto bene lo specchio. Il Cagliari risponde con Nandez, che da posizione defilata prova a calciare sul palo lungo, palla fuori di poco. Ma l'occasione più clamorosa è sul piede di Joao Pedro: errore in fase di costruzione del Lecce, che regala palla al brasiliano, ma al momento di scaricare il pallone su Simeone scivola e si fa togliere la sfera. Scontro durissimo all'ora di gioco con Nainggolan che si immola sul sinistro di Tachtsidis: i due rimangono a terra per un paio di minuti. Il belga subisce un colpo in testa, ma può continuare. E sull'azione d'attacco successiva, gli ospiti trovano il raddoppio proprio con Nainggolan: pallone messo fuori in modo maldestro dalla difesa del Lecce e dal limite il calciatore in prestito dall'Inter non sbaglia e la mette all'angolino.