Tutte le probabili formazioni della 14ª giornata di Serie A

TORINO - La Serie A riparte con la 14ª giornata dopo aver archiviato un ottimo turno europeo per le italiane. Ad aprire la giornata sarà il derby tra Brescia e Atalanta, con i nerazzurri reduci proprio dalla prima storica vittoria in Champions League. L’ultima volta che le due squadre si sono trovate una di fronte all’altra risale all’aprile del 2006 in Serie B e ad avere la meglio fu la Dea. Alle 18, invece, ci saranno in campo il Torino e il Genoa con la squadra di Mazzarri che cerca una vittoria fondamentale per risalire la classifica e scacciare la crisi. L’anticipo delle 20.45 sarà quello tra Fiorentina e Lecce con i Viola di Montella che dovranno ancora fare a meno di Federico Chiesa. Il lunch match domenica vedrà sfidarsi la Juve capolista contro il Sassuolo, con i bianconeri che sono ancora imbattuti sia in campionato che in Europa. L'Inter, invece, alle 15 ospita la Spal al Meazza per vincere e non perdere contatto dai bianconeri in testa alla classifica. Il Milan fa visita al Parma per tornare alla vittoria, mentre la Lazio, che è reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, non vuole fermarsi, e all’Olimpico dovrà vedersela contro l’Udinese. Napoli e Bologna scenderanno in campo alle 18 con Mihajlovic che è tornare a dirigere gli allenamenti dei rossoblu e il Napoli che ha bisogno della vittoria che manca da un mese dopo il buon pareggio ottenuto ad Anfield contro il Liverpool. Il posticipo domenica vedrà sfidarsi Hellas Verona e Roma, mentre chiuderà il programma di giornata il match di lunedì alle 20.45 alla Sardegna Arena tra il Cagliari e la Sampdoria.

Ecco tutte le probabili formazioni:

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-ATALANTA (ORE 15)

BRESCIA (3-5-2): Joronen; Cistana, Chancellor, Magnani; Sabelli, Romulo, Tonali, Ndoj, Mateju; Torregrossa; Ayè. ALL.: Grosso. A DISP.: Alfonso, Martella, Gastaldello, Bisoli, Zhmral, Spalek, Balotelli, Morosini, Matri. INDISPONIBILI: Dessena, Alfr. Donnarumma. SQUALIFICATI: -.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Masiello, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel. ALL.: Gasperini. A DISP.: Sportiello, Rossi, Arana,Hateboer, Ibanez, Barrow, Ilicic, A. Traore, Piccoli, Malinovskyi. INDISPONIBILI: D. Zapata, Kjaer. SQUALIFICATI: Toloi.

