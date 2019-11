Diretta Genoa-Torino ore 18: come vederla in tv e formazioni ufficiali

GENOVA - Il ritorno alla vittoria del Torino sembra essere fondamentale in questa trasferta contro il Genoa al Ferraris. Nella 14esima giornata di Serie A, i rossoblù proveranno a vincere la seconda gara della gestione Motta, ma i granata hanno bisogno di punti perchè la classifica non sorride al momento agli uomini di Mazzarri. Entrambe le squadre hanno bisogno di una svolta e questa gara in Liguria può essere decisiva per entrambi. Da una parte i granata alla ricerca di punti per tornare nelle zone alte; dall'altra i liguri di Motta che vogliono uscire dalla zona pericolosa della classifica. Dopo due pareggi e due sconfitte nelle ultime 4, il Genoa può solo puntare al massimo della posta, ma anche il Torino, che ha vinto una sola volta nelle ultime 8 giornate di campionato, non ha altra scelta che provare a vincere.

Diretta tv e streaming di Genoa-Torino

La partita tra Genoa e Torino è in programma alle ore 18 allo stadio Ferraris di Genova e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La diretta streaming di Genoa-Torino sarà disponibile sulla piattaforma Skygo e NowTv.

Genoa-Torino, le formazioni ufficiali

GENOA (4-3-3): I.Radu; Ghiglione, Romero, Biraschi, Pajac; Cassata, Schone, Sturaro; Agudelo, Favilli, Pandev. ALL.: Thiago Motta.

TORINO (3-5-2) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Verdi. ALL.: Mazzarri.

A DISP.: Ujkani, Rosati, Djidji, Bonifazi, Aina, Laxalt, Meite, Berenguer, Edera, Parigini, Millico, Zaza.

ARBITRO: Massa di Imperia.