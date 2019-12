Diretta Hellas Verona-Roma ore 20.45: dove vederla in tv e probabili formazioni

VERONA - Il posticipo domenicale della 14ª giornata di Serie A vede di fronte Hellas Verona e Roma . Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria, gli scaligeri contro la Fiorentina (1-0 firmato Di Carmine) e i giallorossi contro il Brescia (3-0). La squadra di Fonseca in settimana è stata impegnata in Europa League , archiviando la pratica contro i turchi del Basaksehir già nei primi 45 minuti grazie alle reti di Veretout, Kluivert e Dzeko. I giallorossi sono quarti in classifica a pari punti con il Cagliari (25) e inseguono la Lazio a sole due lunghezze di distanza. I capitolini hanno fin qui collezionato tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, quella contro il Parma prima della sosta per le nazionali, lontano dall'Olimpico. La squadra di Juric , però, è cresciuta durante l'ultimo periodo e con 18 punti e tra le sorprese positive di questo primo scorcio di stagione.

Hellas Verona-Roma: dove vederla in tv

Hellas Verona-Roma è in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Hellas Verona-Roma: le probabili formazioni

Assente Zaniolo per squalifica, Fonseca dovrebbe regalare una maglia da titolare al turco Cengiz Ünder nel 4-1-4-1 giallorosso. Pellegrini e Veretout dovrebbero occupare la zona centrale, mentre sulla sinistra dovrebbe agire Kluivert. Diawara dovrebbe fare da schermo davanti alla difesa, composta da Spinazzola e Kolarov sugli esterni e Smalling e Mancini al centro. Dzeko unico terminale offensivo. Juric dovrebbe schierare i suoi con un 3-4-2-1. A centrocampo dovrebbe tornare Veloso, assente dal match contro il Brescia per una lesione muscolare al polpaccio. In avanti Di Carmine, in gol contro la Fiorentina domenica, supportato dal tandem composto da Verre e Pessina.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Pessina; Di Carmine. ALL.: Juric. A DISP.: Berardi, Vitale, Empereur, Adjapong, Dawidowicz, Danzi, Zaccagni, Henderson, Stepinski, Tutino, Pazzini, Salcedo.

ROMA (4-1-4-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara; Ünder, Pellegrini, Veretout, Kluivert; Dzeko. ALL.: Fonseca. A DISP.: Fuzato, Florenzi, Santon, Fazio, Jesus, Cetin, Perotti, Mkhitaryan, Antonucci, Kalinic.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.