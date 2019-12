Diretta Gran Galà del Calcio AIC: come vederlo in tv e tutti i premi

MILANO - Al Megawatt di Milano è tutto pronto per la nona edizione del Gran Galà del Calcio, l’evento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori. La cerimonia, condotta da Diletta Leotta, vedrà i fuoriclasse del nostro campionato sfilare su un red carpet che regalerà sicuramente tante sorprese. Dalla Top 11 maschile a quella femminile, passando alle sezioni speciali come i migliori allenatori o il gol più votato. A decretare i vincitori sarà una giuria d’eccezione composta da giornalisti, tecnici, arbitri, ct, calciatori e calciatrici.

Ausilio: “Lukaku-Lautaro al top”

“Fa piacere essere in testa alla classifica, è un merito dello staff e dei calciatori. Noi guardiamo in basso, continuiamo a lavorare con voglia e consapevolezza. Lukaku-Lautaro? È una bella coppia, stanno ripagando da tutti i punti di vista. Sono ragazzi seri, possono ancora fare di più. La clausola di Lautaro da 110 milioni? Non c’è nessun problema, ha scelto l’Inter e vuole essere allenato da Conte”.

Gasperini su Champions e futuro

“Aspettiamo il verdetto, c’è tanta Atalanta. La stagione dell’anno scorso è stata clamorosa. Siamo determinati, abbiamo ambizione e vogliamo ripeterci. Gomez fuori dalla Top 11? Ma lui partecipa al Pallone d’Oro…È un grande a prescindere, è un tuttofare, è difficile anche collocarlo. Passaggio agli ottavi di Champions? Pensiamo positivo, per noi sarebbe un’opportunità incredibile. Il City è una grande squadra che non vorrà perdere. Andrò mai in una squadra che lotta per lo scudetto? Quelle che lottano per lo scudetto sono veramente poche. L’ambiente dell’Atalanta mi ha valorizzato, per il futuro si vedrà”.

Rocchi: “Var? Meccanismo migliorabile”

“Quando cominceremo ad analizzare le partite? Non è che siamo contrari a parlare, è chiaro che ci sono contesti in cui è facili essere ascoltati su determinati argomenti e contesti in cui non parlare è meglio. Var? Il meccanismo sta funzionando bene ma è migliorabile”.

Giacinti: “Il Milan ha bisogno di supporto”

“Essere presenti qui stasera è un grande passo in avanti per tutto il calcio femminile. Bisogna dare fiducia al Milan (maschile, ndr), cercherà di fare il meglio. Abbiamo bisogno di supporto nei momenti di difficoltà”.

Tonali: “Contenti del ritorno di Corini”

“Stagione straordinaria quella dell’anno scorso. Il ritorno di Corini? Vogliamo tutti bene al mister, c’è molta fiducia. Siamo contenti di iniziare nuovamente questo percorso”.

Carnevali: “Turati? Non ha ancora realizzato”

“Un risultato ottimo quello contro la Juve, ma soprattutto la soddisfazione dell’esordio di Turati - ha detto l’ad del Sassuolo Carnevali -. È un ragazzo particolare, forse non ha neanche realizzato. È stato bravissimo. Ha vissuto tutto con spensieratezza”.

Ronaldo a Milano per il Galà del Calcio

Già assente l'anno scorso, quando arrivò secondo dietro Luka Modric, Cristiano Ronaldo, con ogni probabilità fuori dal podio del Pallone d’Oro, non sarà presente neppure stasera alla prestigiosa cerimonia, che sta cominciando a Parigi al Teatro Chatelet. Secondo i giornalisti francesi presenti, CR7 avrebbe spiegato la sua assenza con la necessità di essere presente al Gran Gala del Calcio, a Milano, dove - al contrario di Parigi - potrebbe vedersi assegnare il premio come miglior giocatore del campionato italiano.

Kolarov: “Fonseca? Idee super e tanta determinazione”

"Stiamo giocando bene e dobbiamo continuare così”. Aleksander Kolarov, a margine del Gran Galà del Calcio Aic, analizza così questo avvio di stagione della Roma, quarta in campionato e vicina ai sedicesimi di Europa League. "Cosa ci piace di Fonseca? La sua idea di calcio, come interpreta le partite, come ci spiega come dobbiamo giocare, la sua determinazione", replica a Sky Sport il laterale serbo, che nonostante i 34 anni continua a essere fra i migliori della serie A. "Ogni giocatore deve dimostrare a se stesso cosa può fare - aggiunge - Quando ho scelto di venire a Roma, ero convinto di poter fare bene e sono convinto di poterlo fare ancora".

